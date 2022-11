Worldline : cher payé ?

(Boursier.com) — Worldline pointe en légère hausse (+0,8% à 43,9 euros) après avoir annoncé le rachat des activités d'acquisition commerçants de Banco Desio. "Avec cette transaction, Worldline continue à jouer un rôle de premier plan dans la consolidation du secteur européen des paiements, en se concentrant sur les opportunités de consolidation créatrices de valeur, renforçant l'échelle, la portée et la présence significative de Worldline dans un nombre croissant de pays", a précisé le spécialiste des paiements.

Banco Desio est un important groupe bancaire italien avec une forte approche locale et un réseau de plus de 230 agences. Le groupe recherchait un partenaire pour acquérir, exploiter et développer son activité d'acquisition de commerçants qui fournit des solutions de paiement à environ 15.000 commerçants générant environ 40 millions de transactions par an représentant environ 2 MdsE de MSV. L'opération, d'environ 100 millions d'euros, dopera le chiffre d'affaires de WLN d'environ 15 millions d'euros la première année avec un taux de croissance organique à deux chiffres attendus au cours des prochaines années.

D'un point de vue stratégique, Bryan Garnier('achat') affirme que cette transaction a beaucoup de sens car elle complète les activités d'Axepta en Italie que Worldline a acquises au premier trimestre 2021. De plus, le broker considère l'Italie comme l'un des marchés les plus attractifs pour les paiements en Europe. En effet, le pays est à la fois l'une des plus grandes économies et l'une des moins pénétrées par les moyens de paiement digitaux (24% selon Worldline), offrant des opportunités de croissance solides et visibles.

Néanmoins, le courtier a du mal à comprendre le multiple de valorisation de 22x VE/OMDA impliqué par le prix de 100 ME offert par Worldline. En effet, la marge OMDA de plus de 30% de l'activité de paiements de Desio sera légèrement relutive par rapport à celle de Worldline (27,5% attendus dans la division des services aux commerçants pour l'exercice 2022), mais le groupe ne deviendra jamais un acteur dominant dans en Italie et pourrait avoir du mal à développer son activité tant que Nexi reste un acteur dominant dans le pays.