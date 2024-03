Worldline : Bpifrance Participations franchit le seuil de 5% du capital en hausse

(Boursier.com) — La société Bpifrance Participations a déclaré avoir franchi individuellement en hausse le seuil de 5% du capital de Worldline le 4 mars 2024. Après ce franchissement, elle détient 14 290 237 actions de Worldline, représentant 26 767 307 droits de vote, soit 5,05% du capital et 8,19% des droits de vote de l'entreprise. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Worldline sur le marché. La Caisse des dépôts et consignations (CDC), via Bpifrance Participations et CNP Assurances, détient indirectement 20 017 603 actions de Worldline, soit 7,07% du capital et 9,94% des droits de vote.