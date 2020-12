Worldline : bond des transactions en ligne au cours du Black Friday et du Cyber Monday

Crédit photo © Société Worldline

(Boursier.com) — Worldline grimpe de 2,7% à 75,8 euros en cette fin de semaine à Paris. Le groupe de paiements électroniques et de services transactionnels a enregistré un accroissement considérable des transactions en ligne pendant les deux journées promotionnelles du Black Friday et du Cyber Monday dans les régions Benelux & DACH (Allemagne-Autriche-Suisse).

En Belgique, Worldline a ainsi observé une augmentation des transactions en ligne de 40% à l'occasion du Black Friday 2020 par rapport au Black Friday 2019, et de 105% par rapport aux niveaux d'un vendredi habituel. Aux Pays-Bas, le nombre de transactions a augmenté de plus de 57% par rapport à un vendredi moyen.

En Allemagne, le Black Friday a enregistré une hausse de 50% des transactions cette année. La ruée vers les commerces en ligne s'accompagne d'une baisse des transactions en magasin et traduit à la fois l'impact de la pandémie sur les comportements de consommation mais aussi l'engouement pour les promotions des enseignes en ligne. En Autriche, où seuls les commerces alimentaires et autres magasins essentiels étaient ouverts durant le " Cyber Week-end ", les volumes de transactions du Black Friday en ligne ont augmenté d'environ 45%. Dans ces deux pays, la comparaison par rapport au dernier vendredi normal, le 20 novembre, illustre clairement l'effet "Black Friday" : les Allemands ont dépensé en ligne environ 45% de plus et les Autrichiens, 127% de plus.

Cette tendance s'est poursuivie avec le Cyber Monday. En Belgique, Worldline fait état 'une augmentation des transactions en ligne de 39% le lundi 30 novembre, par rapport au lundi correspondant de l'année dernière, signant le deuxième record journalier dans l'histoire des paiements en ligne du pays. En Allemagne et en Autriche, la tendance est visible, mais pas encore aussi manifeste : la hausse des transactions de commerce en ligne du Cyber Monday s'établit à 16% en Allemagne par rapport à l'année dernière. En Autriche, cette journée plébiscitée entre toutes a généré un accroissement des transactions de 12%.