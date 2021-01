Worldline : bien notée

Worldline : bien notée









(Boursier.com) — Worldline leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, annonce que, pour la deuxième année consécutive, l'entreprise a obtenu la note de "A-" dans le cadre de l'évaluation du CDP sur le changement climatique...

Ce score vient reconnaître les efforts déployés par Worldline et les résultats obtenus par l'entreprise sur la lutte contre le changement climatique, démontrant l'ambition forte de la société en termes de bonnes pratiques environnementales dans son secteur.

En ce début d'année 2021, Worldline réaffirme ses objectifs à long terme de réduction de ses émissions de CO2, en conformité avec les lignes directrices de l'initiative "Science Based Target" (SBTi).

Avec cette note de A-, Worldline maintient sa position de leader et se positionne parmi le premier tiers des entreprises notées par le CDP sur le changement climatique. Worldline confirme également son avance parmi les entreprises évaluées dans le secteur "IT & software development", dont la note moyenne est passée de B en 2019, à C en 2020.