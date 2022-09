Worldline avance avec la BCE sur l'euro numérique

(Boursier.com) — Worldline a été retenu par la Banque centrale européenne pour créer un prototype d'interface utilisateur pour l'euro numérique. Worldline développera le cas d'usage des paiements hors ligne peer-to-peer.

Worldline est l'une des 5 entreprises sélectionnées parmi 54 candidats pour contribuer au futur de l'Europe des paiement.

Worldline s'appuie sur son expertise et ses ressources pour constituer un portefeuille électronique en vue du stockage physique de fonds pouvant être transférés sans connexion. Les exercices de prototypage visent à tester la capacité de la technologie utilisée pour l'euro numérique à s'intégrer aux divers cas d'usage.

"Worldline partage l'objectif commun de la BCE et de ses partenaires et entend prendre une part active à l'évolution de l'industrie des paiements en contribuant à des projets stratégiques et transformants comme l'euro numérique. L'ensemble de son portefeuille produits peut être mis à profit pour fournir des pilotes, et faciliter le déploiement des monnaies numériques de banques centrales (CBDC)", détaille Worldline.

L'exercice de prototypage constitue une composante importante de la phase exploratoire en cours d'une durée de deux ans du projet d'euro numérique. Cet exercice devrait prendre fin au cours du premier trimestre 2023.