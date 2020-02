Worldline anticipe 250 ME de synergie par an d'ici 2024 avec le rachat d'Ingenico

(Boursier.com) — Worldline, leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, annonce ses résultats estimés pour l'année 2019. L'année 2019 est ressortie très solide avec des résultats parfaitement en ligne avec les objectifs. Le Chiffre d'affaires s'inscrit à 2.382 millions d'euros, en croissance organique de +6,9%. L'EBO ressort à 602 millions d'euros, soit 25,3% du chiffre d'affaires, en augmentation de +240 points de base sur une base comparable.

Le flux de trésorerie disponible grimpe à 288 millions d'euros (+38,6%).

Concernant les objectifs 2020, le groupe affiche une forte ambition d'amélioration de la croissance organique, de la profitabilité et de la génération de trésorerie.

A noter que Worldline a annoncé ce lundi matin le rachat amical de son concurrent Ingenico afin de créer le quatrième acteur mondial sur le marché des services de paiements. Les actionnaires d'Ingenico recevront 11 actions Worldline et 160,5 euros en numéraire contre 7 actions Ingenico. Cette offre représente une prime de 24% sur les cours moyens pondérés par les volumes du dernier mois. A l'issue de l'opération, les actionnaires d'Ingenico détiendront 35% du groupe combiné. Worldline anticipe environ 250 millions d'euros de synergie par an d'ici 2024.

Gilles Grapinet, Président - Directeur Général de Worldline a déclaré : "2019 a été une année très active pour Worldline et je suis très fier des progrès accomplis par la société ainsi que de l'excellent travail des équipes au cours de cette année. La performance financière a été très solide et parfaitement en ligne avec les objectifs de l'année, avec une accélération constante de notre croissance organique qui a atteint +7.5% au quatrième trimestre grâce à la forte performance des Services aux Commerçants. D'un point de vue opérationnel, j'ai été très satisfait d'observer les progrès rapides du plan de synergie et d'intégration de SIX Payment Services. Des résultats tangibles sont déjà visibles dans notre profitabilité, qui s'est améliorée de +240 points de base en un an.

Nous avons également acquis les intérêts minoritaires dans equensWorldline fin septembre dans des conditions financières très favorables, ce qui, combiné avec notre déconsolidation du groupe Atos en mai, renforce la flexibilité stratégique de Worldline et nous permet de rester plus que jamais entièrement concentrés sur l'exécution de notre vision à long-terme pour la consolidation européenne des paiements.