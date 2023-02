Worldline annonce le succès de la mise en place du parc d'automates bancaires du Groupement Les Mousquetaires

(Boursier.com) — En partenariat avec AVEM, Worldline, leader mondial des services de paiement, a remis à jour avec succès un parc d'automates bancaires pour le Groupement Les Mousquetaires (GLM), un acteur majeur de la grande distribution en Europe. GLM bénéficie ainsi d'une plus grande flexibilité opérationnelle grâce aux solutions de Worldline de gestion modulaire des automates conçues pour réduire les risques et améliorer la rentabilité. Cette étape clé renforce la position stratégique de Worldline sur le marché français des distributeurs automatiques de billets.

La migration de plus de 700 automates bancaires a été effectuée sur une durée de 12 mois. En partenariat avec AVEM, en charge de la maintenance du parc de distributeurs automatiques de billets (DAB), Worldline a procédé au déploiement et à la mise en oeuvre dans un délai exceptionnellement court. La migration technique des DAB a été réalisée en seulement deux mois, et en parfaite conformité avec les dernières normes réglementaires en vigueur.

GLM est l'un des premiers distributeurs français à moderniser l'intégralité de son parc d'automates bancaires. Afin de se concentrer sur des services à forte valeur ajoutée pour sa clientèle, le groupement a choisi un maître d'oeuvre à même de gérer la migration ainsi que la mise à jour, la maintenance, la surveillance et le traitement des DAB. Acteur incontournable du marché mondial de la gestion des DAB et doté d'un vaste portefeuille de produits et services de pointe, Worldline travaille en lien étroit avec plusieurs partenaires experts tels qu'AVEM, pour offrir à ses clients un niveau de support de plus grande portée.