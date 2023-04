Worldline annonce la nomination de Florence Gallois comme Chief People Officer

(Boursier.com) — Worldline , un leader mondial des services de paiements, annonce la nomination de Florence Gallois comme Chief People Officer et membre du Comité Exécutif du Groupe, avec effet immédiat. Florence Gallois succède à Philippe Mareine, dont la mission remarquablement menée de DRH par intérim arrive à son terme.

Florence Gallois dispose de plus de 25 années d'expérience dans la conduite de projets RH au sein de grandes entreprises internationales et expertes des technologies de pointe. Elle était jusqu'à présent Directrice des Ressources Humaines d'ArianeGroup.

Florence Gallois a débuté sa carrière dans le recrutement puis rejoint Thales où elle passera 14 années, en France et au Royaume-Uni, évoluant à différents postes RH internationaux, dans les domaines de l'aéronautique, la cyber-sécurité et la défense. Florence intègre ensuite CGG en tant que Directrice du Développement RH et des Talents et Directrice de l'Université d'entreprise. En 2016, elle rejoint Zodiac Aerospace en tant que Directrice des Ressources Humaines de Zodiac Seats devenu Safran Seats après le rachat de Zodiac par Safran en 2018.

En 2020, Safran propose sa candidature pour le poste de Directrice des Ressources Humaines d'ArianeGroup, entreprise créée en 2015 à l'initiative d'Airbus Group et de Safran et détenue à 50/50 par les deux groupes.

Florence Gallois est diplômée de l'IAE d'Aix en Provence. De nationalité française et britannique, elle a habité sept ans au Royaume-Uni.

Basée à Paris, Florence Gallois est directement rattachée au Directeur Général de Worldline