Worldline : alliance majeure !

(Boursier.com) — Worldline a bouclé l'acquisition d'une participation de contrôle des activités de services aux marchands d'ANZ et la création d'une coentreprise contrôlée à 51% par Worldline pour gérer et développer les services aux marchands en Australie avec la banque ANZ, l'une des plus grandes banques d'Asie-Pacifique et le troisième acquéreur en Australie, avec environ 20% de parts de marché sur les volumes de transactions opérés en Australie. L'Australie est un marché très attractif et stratégique pour Worldline affichant une dynamique favorable avec un marché adressable conséquent en termes de croissance, avec une forte pénétration des méthodes de paiement électronique. Avec une pénétration de l'usage des espèces encore élevée, le marché australien offre une opportunité de croissance attractive tirée par la transition vers les paiements électroniques.

Très proche de l'Europe sur sa structure de marché, de normes et de technologies de paiement, le marché australien des paiements est étendu et dynamique. L'adoption des paiements électroniques y est élevée et l'Australie se classe au quatrième rang mondial en termes de terminaux de paiement par habitant, avec des taux d'utilisation des cartes sans contact et des portefeuilles numériques parmi les plus élevés au monde. Cette nouvelle coentreprise est pour Worldline une occasion unique pour développer de manière significative son activité de services aux marchands hors d'Europe, avec un accès direct à un portefeuille existant très qualitatif, tout en générant des synergies significatives issues de l'effet d'échelle et en réutilisant largement des technologies de paiement propriétaires.

La combinaison de la position d'ANZ, acteur largement reconnu sur son marché, et de celle de Worldline, leader mondial, doté d'un savoir-faire technologique et d'une expertise des paiements de premier ordre, permettra à la joint-venture de faire croître son chiffre d'affaires à deux chiffres dans les années à venir, juge le groupe. Ce taux de croissance accéléré pourra être atteint grâce aux opportunités de ventes croisées et de ventes additionnelles, générées par des solutions innovantes telles que l'onboarding digital, les méthodes de paiement alternatives (APM), la détection des fraudes ou les solutions en ligne et omnicanales, tout en développant le portefeuille de marchands existant.

Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 180 millions d'euros avec un taux de croissance organique annuel à deux chiffres attendu au cours des cinq prochaines années et une marge d'EBO d'environ 20% attendue à la clôture de l'opération, un solide programme d'intégration et de développement de plateformes sera mis en oeuvre avec pour objectif d'atteindre 25 millions d'euros d'EBO supplémentaire d'ici 2025. Le plan de synergies est principalement basé sur la réutilisation des modules de paiement propriétaires de Worldline associés à la mise en place d'une plateforme spécifique apportant à l'Australie des applications de paiement standard innovantes du marché européen.