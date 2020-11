Worldline : ajustements en série

Crédit photo © Société Worldline

(Boursier.com) — Worldline remonte de 0,8% ce mardi à 64,30 euros, après avoir fait part d'un chiffre trimestriel en ligne avec ses attentes. Sur les 3 mois clos fin septembre, le spécialiste des paiements a réalisé des revenus de 572,7 millions d'euros, en forte amélioration par rapport au deuxième trimestre, les mesures de distanciation sociale, de confinement et de fermeture des magasins ayant été progressivement levées depuis mi-mai dans nos principales géographies.

Ainsi, et comme attendu, la baisse organique du chiffre d'affaires au troisième trimestre a été limitée à -2,7%, représentant une forte amélioration par rapport à la baisse de -13,1% du chiffre d'affaires enregistrée au second trimestre.

À la suite de la finalisation de l'acquisition d'Ingenico et de sa consolidation à partir du 1er novembre, Worldline a publié un ensemble d'objectifs 2020, incluant la contribution financière d'Ingenico sur deux mois, en parfaite cohérence avec les objectifs précédemment communiqués.

Le groupe s'attend ainsi à un chiffre d'affaires 2020 stable ou en retrait de quelques points de croissance par rapport à 2019, à périmètre et taux de changes constants. Le taux de marge d'EBO, à périmètre et taux de changes constants, devrait être d'environ 25%, soit environ le même niveau qu'en 2019. Enfin, le management cible environ le même taux de conversion d'EBO en flux de trésorerie disponible qu'en 2019.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF ne vise plus qu'un cours de 84 euros, contre 90 euros précédemment, mais en restant à l'achat sur le dossier. Invest Securities a ramené lui aussi son cours cible à 84 euros en restant à l'achat'.

Pour Jefferies ('achat'), la confirmation de la guidance est perçue comme "clairement positive", tout comme la revue stratégique de son unité de terminaux de paiement qui devrait être terminée l'an prochain...