Worldline aide la Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten à passer aux paiements instantanés

(Boursier.com) — La Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) a engagé equensWorldline SE, filiale de Worldline, pour introduire un système de paiements instantanés (IP) en plus de son système actuel de compensation et règlement. Cela signifie que tous les paiements interbancaires à Curaçao, Saint-Martin et Bonaire seront bientôt traités en dix secondes maximum.

Les transactions de paiement instantané seront traitées en Florin des Antilles et en Dollar US. Cela fait de la SBCS l'une des premières institutions à utiliser un système de double monnaie directe et à traiter les dollars instantanément. Le système de compensation et règlement IP sera pleinement conforme aux normes internationales et à la norme ISO20022.

Le contrat avec equensWorldline sera initialement conclu pour une période de 5 ans.

La Banque centrale d'Aruba (CBA) a lancé le mois dernier un projet comparable de paiements instantanés. La CBCS suivra très prochainement.