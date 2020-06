Worldline : agenda de publication semestrielle modifié

(Boursier.com) — Afin d'aligner le calendrier de communication financière de Worldline avec celui d'Ingenico et de fournir une information financière synchronisée entre les deux sociétés comme lors de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre, la publication des résultats de Worldline pour le 1er semestre 2020 aura lieu le 23 juillet à 8h CET et non le 21 juillet comme initialement annoncé.

Cette synchronisation s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux groupes visant à finaliser le projet stratégique d'acquisition amicale d'Ingenico.

Il est rappelé que les actionnaires de Worldline ont apporté un soutien massif lors de l'Assemblée générale tenue le 9 juin. Le projet continue à progresser de manière positive, pleinement en ligne avec son objectif de finalisation au cours du 3e trimestre 2020.