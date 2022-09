Worldline : acquisition d'une participation de 40% dans Online Payment Platform B.V.

(Boursier.com) — Worldline annonce un accord pour l'acquisition d'une participation de 40% dans Online Payment Platform B.V., un prestataire de services de paiement en ligne offrant une solution de paiement dédiée aux marketplaces et aux plateformes.

Les transactions effectuées par l'intermédiaire de places de marché et de plateformes représentent environ un tiers des volumes du commerce en ligne européen et devraient en constituer plus de la moitié en 2025.

Les habitudes des entreprises et des consommateurs ont incontestablement évolué pendant la pandémie de Covid-19, accélérant les tendances du e-commerce et la numérisation des paiements, encourageant les entreprises innovantes et les entrepreneurs disruptifs à lancer de nouvelles plateformes, et incitant les distributeurs existants à créer leurs propres places de marché.

Traditionnellement, la majorité des transactions de commerce en ligne ont lieu sur des boutiques en ligne 'B2C' (Business to Consumer - Entreprise à Consommateur) où les paiements sont pris en charge par quelques PSP (Payment Service Providers -

Fournisseurs de Services de Paiement) mondiaux.

La dynamique des paiements sur les places de marché et les plates-formes requiert toutefois une expertise différente de celle du marché traditionnel du e-commerce. Ces compétences impliquent de traiter avec de nombreux commerçants ayant un volume de ventes relativement faible, et le traitement des paiements sous séquestre avec la gestion des litiges et la gestion des relations entre les consommateurs et les places de marché, y compris pour les transactions C2C (Consumer to Consumer - Consommateur à Consommateur).

Online Payment Platform (OPP), un PSP en ligne néerlandais spécialisé dans les places de marché du e-commerce

Fondée en 2011, Online Payment Platform (OPP) est un PSP en ligne néerlandais codirigé par son fondateur Richard Straver, et Maurice Jongmans, Directeur Général.

L'entreprise se concentre sur les paiements numériques pour les places de marché et les plateformes et sur le segment C2C en particulier. Avec une équipe de plus de 60 employés, elle offre ses services dans l'ensemble de l'Union Européenne et au Royaume-Uni, grâce au passeport de sa licence néerlandaise PI obtenue en 2014. OPP fournit des services à plus d'une centaine de places de marché et de plateformes, telles que e-Bay Kleinanzeigen, Marktplaats (qui font toutes deux partie d'Adevinta), Gumtree, Royal FloraHolland et PayPal. OPP bénéficie d'une forte expertise en matière de support client pour les places de marché, y compris en matière d'onboarding rapide des commerçants et de gestion des litiges.

Dans ce secteur en rapide évolution, OPP est parfaitement positionné pour cibler de manière exhaustive le besoin d'externalisation des paiements des places de marché C2C et pour se concentrer sur les opportunités de croissance significatives des places de marché 'B2B' (Business to Business - Entreprise à Entreprise) et 'B2C'.