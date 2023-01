Worldline : accord pluriannuel avec ING

(Boursier.com) — Worldline , leader mondial des services de paiement, annonce l'extension de son partenariat avec ING Bank N.V., la banque internationale néerlandaise. Worldline gérera l'émission et le traitement des cartes de débit et de crédit pour ING dans plusieurs pays, découlant d'un accord conclu pour plusieurs années.

Dans le cadre de la prolongation de l'accord, ING externalise les opérations de traitement d'émission de cartes à Worldline. En s'appuyant sur sa technologie et son savoir-faire, Worldline aidera ING à se concentrer sur son expertise principale, soutenant ainsi les ambitions de croissance de la banque.

ING opère l'émission de ses cartes dans plusieurs pays du monde et externalise les services d'émission de son activité. L'externalisation de ces services permet aux banques et autres institutions financières de mieux se concentrer sur leurs domaines d'activité principale et apporter de la valeur ajoutée à leurs clients, en réduisant leurs coûts opérationnels et en optimisant leurs ressources.

En faisant confiant à Worldline, ING peut compter sur des services d'émission de cartes de qualité irréprochable, s'appuyant sur une technologie à l'état de l'art, des coûts d'exploitation réduits et sur les meilleures capacités de leur catégorie. Cela permet à ING de fournir à ses clients une gamme améliorée de solutions d'émission entièrement conformes à toutes les réglementations, au niveau local et mondial.

Alessandro Baroni, Deputy Head of Financial Services de Worldline a déclaré : "ING et Worldline sont partenaires dans différents pays depuis plus de trois décennies. Nous sommes très fiers qu'ING ne se contente pas de prolonger ce partenariat, mais étende également le nombre de pays et de services. En nous confiant les services de traitement d'émission de cartes, ING peut se concentrer sur la création de valeur pour ses clients en réinventant les parcours numériques. Cet accord met en évidence la position unique de Worldline qui est capable de soutenir les banques dans leur stratégie d'externalisation. Pas seulement aux Pays-Bas, mais dans toute l'Europe - et au-delà".