Worldline : accord de partenariat à long terme pour Ingenico en Malaisie

(Boursier.com) — Worldline remonte de plus de 3% à 43,9 euros ce mardi à Paris. Ingenico et Paysys Sdn Bhd, une filiale à 100% de GHL Systems, ont conclu un accord sur le marché malaisien des paiements. Dans le cadre de de partenariat, Ingenico vendra à GHL une partie de ses actifs commerciaux et de son portefeuille clients en Malaisie. En créant ce nouveau modèle opérationnel, Ingenico renforcera sa présence en Malaisie en s'appuyant sur la connaissance approfondie du marché de Paysys et apportera sa large gamme de solutions de paiement pour ouvrir de nouvelles opportunités avec plus de clients et débloquer de nouvelles expériences de paiement.

Paysys s'engagera à fournir à ses clients en Malaisie les solutions de paiement d'Ingenico, des services matériels et logiciels. Ingenico fournira également à Paysys l'accès à la gestion des terminaux et aux services professionnels, ainsi que le déploiement de son dernier terminal de point de vente intelligent AXIUM DX8000.

Aucun détail financier n'a été communiqué.