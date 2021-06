Worldline accompagne une centaine de banques européennes grâce à son offre WL Contact

Worldline accompagne une centaine de banques européennes grâce à son offre WL Contact









Crédit photo © Société Worldline

(Boursier.com) — Worldline leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, fort de 20 ans d'expérience dans les solutions de gestion d'interaction-clients, a déployé sa solution de dernière génération WL Contact en architecture Cloud, qui permet d'accompagner plus de 100 banques, essentiellement localisées en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Luxembourg, dans leur communication auprès de leurs clients. Pour le compte de ces banques, ce sont au total plus de 190.000 cartes bancaires qui sont traitées et environ 215.000 appels pris en charge chaque mois par les agents du centre de services de Worldline qui utilisent les outils WL Contact.

L'accompagnement de Worldline : un gain de productivité pour les banques

Worldline, au travers de son centre de services clients, est sollicité par les porteurs de cartes bancaires pour répondre à toute sorte de sollicitations : blocage d'une carte en cas de perte ou de vol, vérification du solde des cartes prépayées - ou toute demande d'information générale sur la carte bancaire.

Pour les banques, c'est un gain de temps et de productivité d'avoir recours à l'accompagnement de Worldline, notamment à travers la prise en charge des interactions qui demandent immédiateté, réactivité et sécurité de haut niveau pour le traitement des demandes de leurs clients.

La mise en oeuvre réussie du " self-care " avec la solution WL Contact permet aux équipes de Worldline de se concentrer sur l'objet de la demande et de gagner en efficacité. Dans le cas d'un blocage de carte bancaire, l'agent du centre de services de Worldline n'a plus besoin d'expliquer au porteur l'intégralité de la démarche à suivre - qui auparavant nécessitait un temps assez long. L'agent peut procéder lui-même au blocage de la carte, puis transférer l'appel vers un automate qui délivre les informations essentielles au client.

L'objectif est d'aider les agents à résoudre toutes les problématiques dès la première interaction avec le client, en lui donnant de manière automatique toutes les informations dont il a besoin.

En moyenne, grâce à la solution WL Contact, la majorité des appels clients sont pris en charge dans les 20 à 40 secondes, et la part des appels abandonnés est inférieure à 5%.