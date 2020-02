Worldline : à suivre mercredi matin

(Boursier.com) — Worldline, qui évolue au plus haut historique en bourse, dévoilera ses résultat 2019 mercredi avant l'ouverture des marchés. Le consensus 'Bloomberg' attend un EBIT de 397 ME pour des revenus de 2,37 MdsE. Le résultat net ajusté est anticipé à 298,8 ME.

Le groupe, qui reviendra sans aucun doute sur la récente acquisition d'Ingenico, vise une croissance organique de son chiffre d'affaires, à périmètre et taux de change constants comprise entre 6% et 8%. La marge d'excédent brut opérationnel (EBO) est attendue entre 24,8% et 25,8% et les flux de trésorerie disponible entre 275 et 290 millions d'euros..