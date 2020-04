Worldline : à l'équilibre avant le point trimestriel

(Boursier.com) — Worldline parvient à se maintenir à l'équilibre à la veille de sa publication trimestrielle. Le spécialiste des services de paiement électroniques, qui espère toujours finaliser le rachat d'Ingenico au cours du troisième trimestre 2020, a jusqu'ici indiqué prévoir cette année une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à +7%, à périmètre et taux de change constants, et une marge d'EBO comprise entre 26% et 27%. La firme a également pour ambition de générer un flux de trésorerie disponible compris entre 325 et 350 ME.

A noter par ailleurs qu'Invest Securities est passé à l''achat' sur le dossier avec un objectif de 70 euros.