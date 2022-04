Worldline a été choisi par Monoprix pour sa nouvelle plateforme de paiement omnicanale

(Boursier.com) — Worldline annonce avoir été choisi par Monoprix pour déployer sa plateforme de paiement dans l'ensemble de ses 700 magasins répartis dans 250 villes en France, sur ses 6 enseignes : Monoprix, monop', monop'daily, monop'beauty, monop'station et Naturalia. "Afin d'offrir à ses clients l'expérience de paiement la plus fluide sur l'ensemble de ses points de contact, Monoprix a sélectionné la plateforme omnicanale de Worldline".

Worldline déploie aujourd'hui cette plateforme auprès des plus grands acteurs de la distribution dans le monde. Celle-ci leur permet d'optimiser leur chiffre d'affaires en favorisant les ventes croisées et en renforçant la fidélisation et la satisfaction de leurs clients.

"Nous avons décidé de faire confiance à Worldline pour leur capacité d'accompagnement dans le déploiement d'une solution monétique éprouvée mais également parce qu'ils ont su proposer et mettre en place des innovations permettant de fluidifier encore davantage le parcours du paiement pour nos clients" a commenté Thomas Sellem, Directeur des Systèmes d'Information de Monoprix.