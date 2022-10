Worldline a été choisi par Lufthansa Group comme fournisseur de services de paiement à l'échelle mondiale

(Boursier.com) — Worldline a été choisi comme partenaire et fournisseur de services de paiement par le groupe Lufthansa, un acteur mondial de l'industrie aéronautique. Fort d'une solide expérience de l'industrie du transport aérien et des voyages, Worldline conçoit des solutions adaptées à la complexité des besoins spécifiques de certains des plus importants acteurs du secteur aérien.

Le groupe Lufthansa entend créer une plate-forme de paiement robuste apportant une solution de paiement simple et cohérente à l'échelle du groupe, et dont bénéficiera l'ensemble de ses membres. Ce partenariat va donner la possibilité au groupe Lufthansa de mettre en place un éventail de solutions Worldline, proposant des méthodes de paiement, des rapports consolidés et l'intégration avec leurs principales plateformes. La vaste expérience de Worldline dans l'acquisition pour les compagnies aériennes et son expertise dans l'industrie du voyage permettront également au groupe Lufthansa de mieux appréhender les risques et les défis récents du secteur. Worldline créera également les infrastructures de paiement permettant au groupe Lufthansa d'atteindre ses objectifs et tirer le meilleur parti de la phase de forte croissance qui s'ouvre aujourd'hui dans le secteur aérien.

En vertu de cet accord, Worldline interviendra à l'échelle mondiale pour Lufthansa et les autres sociétés du groupe, SWISS, Austrian Airlines et Edelweiss, permettant à l'ensemble de tirer parti des investissements continus de Worldline dans l'innovation, les nouveaux marchés et les services spécifiques dédiés aux compagnies aériennes. Il s'agit notamment des services de vérification de la facturation et du règlement BSP (Billing & Settlement Plans) et de conversion des comptes clients ARC (Accounts Receivable Conversion). Le groupe Lufthansa utilisera également la solution TravelHub de Worldline, connexion évolutive unique donnant accès à plus de 150 modes de paiement et devises, à la multi-acquisition, à la tokenisation et à un large choix de services de lutte contre la fraude à travers une plate-forme unique de reporting et de règlement.