Worldline a déposé son projet d'offre publique visant les titres Ingenico

Worldline a déposé son projet d'offre publique visant les titres Ingenico









Crédit photo © Société Worldline

(Boursier.com) — Worldline a déposé son projet d'offre publique visant les titres Ingenico auprès de l'Autorité des marchés financiers.

Worldline a déposé le projet de note d'information, et Ingenico a déposé un projet de note en réponse, auprès de l'AMF. Le projet d'offre visant les actions Ingenico comprend une offre mixte principale assortie, à titre subsidiaire et sous réserve de l'application d'un mécanisme de "mix and match", d'une offre d'échange et d'une offre d'achat :

-Offre mixte principale : 11 actions Worldline et 160,5 euros pour 7 actions Ingenico

-Offre d'échange subsidiaire : 56 actions Worldline pour 29 actions Ingenico

-Offre d'achat subsidiaire : 123,10 euros par action Ingenico

Le projet d'offre visant les OCEANEs Ingenico comprend une offre alternative mixte et d'achat :

-Offre mixte : 4 actions Worldline et 998 euros pour 7 OCEANEs Ingenico

-Offre d'achat : 179 euros par OCEANE Ingenico

L'expert indépendant désigné par le conseil d'administration d'Ingenico a conclu que les termes de l'offre proposés pour les actions et OCEANEs Ingenico sont équitables

Le conseil d'administration d'Ingenico a rendu à l'unanimité un avis motivé favorable sur l'offre.