Worldine : vif rebond de l'activité au T2

(Boursier.com) — Worldline publie un Chiffre d'affaires semestriel de 2.272 millions d'euros, +0,1% en organique, avec un fort rebond de l'activité au T2 (+10,1% de croissance organique).

L'EBO s'inscrit à 531 Millions d'euros, soit 23,4% du chiffre d'affaires (+130 points de base sur une base comparable et exécution rapide du plan d'intégration d'Ingenico, conduisant à plus de 50% de croissance du BPA ajusté)

Le flux de trésorerie disponible est de 268 millions d'euros.

Le taux de conversion de l'EBO ressort à 50%.

La direction confirme ses objectifs 2021.

Gilles Grapinet, Président-Directeur Général de Worldline a déclaré : "Je suis très satisfait de la solide performance délivrée par Worldline au premier semestre en dépit de la troisième vague de Covid-19 qui a touché nos principales géographies. En effet, au-delà d'une gestion efficace de nos coûts et de nos opérations, nos anticipations de forte reprise des volumes dès la fin du premier trimestre ont été pleinement confirmées. La dynamique forte enregistrée au deuxième trimestre devrait se poursuivre pendant tout le reste de l'année pour l'ensemble de nos métiers. Tout au long du premier semestre, nous avons également progressé de manière significative dans l'intégration d'Ingenico, permettant de confirmer pleinement les 66 millions d'euros de synergies attendues en 2021. Il s'agit d'un pilier essentiel de notre objectif annuel d'amélioration de 200 points de base de la profitabilité, qui viendra s'ajouter au levier opérationnel

écoulant de l'accélération de la croissance du Groupe et de nos programmes d'efficacité.

De manière tout aussi importante, nous avons fait des progrès très significatifs dans l'exécution de notre feuille de route stratégique. Tout d'abord, un travail intensif a été réalisé dans le cadre de la revue stratégique de l'activité de terminaux de paiement de Worldline, nous permettant de franchir des étapes importantes vers son aboutissement en 2021. Deuxièmement, nous avons poursuivi avec succès notre stratégie de consolidation avec trois acquisitions significatives au cours du semestre ; Cardlink en Grèce, Axepta Italie, et, Handelsbanken Card Acquiring que nous annoncons aujourd'hui, renforçant ainsi fortement notre position dans le sud de l'Europe et dans les pays nordiques. Ces opérations viennent conforter ainsi la taille et la portée unique des activités de Services aux Commerçants de Worldline sur le marché européen de l'acquisition et de l'acceptance".