World Wrestling Entertainment plaqué au sol, avec la fusion UFC

(Boursier.com) — World Wrestling Entertainment plonge de 8% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe, spécialiste de l'organisation d'événements, essentiellement de catch, va former avec l'UFC (Ultimate Fighting Championship), organisation américaine d'arts martiaux mixtes, une compagnie de plus de 21 milliards de dollars. Endeavour a annoncé ainsi cette combinaison dans les sports en direct et le divertissement. La nouvelle entité cotée serait détenue à 51% par Endeavour et 49% par les actionnaires existants de WWE. Endeavour apporterait UFC à l'entité sur la base d'une valeur d'entreprise de 12,1 milliards de dollars.

Endeavour Group Holdings, Inc. et World Wrestling Entertainment ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour former une nouvelle société cotée en bourse, composée de deux marques mondiales emblématiques et complémentaires de sport et de divertissement : UFC et WWE. À la clôture, Endeavour détiendrait une participation majoritaire de 51% dans la nouvelle société et les actionnaires actuels de la WWE une participation de 49%. Ensemble, l'UFC et la WWE auront "une portée mondiale, une échelle impressionnante et une distribution omnicanale". Sur une base combinée de fin d'exercice 2022, l'UFC et la WWE ont réalisé des revenus de 2,4 milliards de dollars et un taux de croissance annuel des revenus de 10% depuis 2019.

"Il s'agit d'une rare opportunité de créer un pur acteur mondial des sports et de divertissement en direct", a déclaré Ariel Emanuel, DG d'Endeavour. "Pendant des décennies, Vince et son équipe ont affiché un 'track record' incroyable en matière d'innovation et de création de valeur pour les actionnaires, et nous sommes convaincus qu'Endeavour peut offrir une valeur supplémentaire significative aux actionnaires en réunissant l'UFC et la WWE."

"Compte tenu du travail incroyable qu'Ari et Endeavour ont fait pour développer la marque UFC - doublant presque ses revenus au cours des sept dernières années - et de l'immense succès que nous avons déjà eu en nous associant à leur équipe sur un certain nombre d'entreprises, je crois que c'est sans aucun doute le meilleur résultat pour nos actionnaires et les autres parties prenantes", a déclaré Vincent K. McMahon, président exécutif de la WWE.

Les dirigeants estiment que le nouvel ensemble affichera une valeur de plus de 21 milliards de dollars, avec une base collective de fans de plus d'un milliard de personnes et des opportunités de croissance attrayantes.

La transaction valorise l'UFC sur une valeur d'entreprise de 12,1 milliards de dollars et la WWE à une valeur d'entreprise de 9,3 milliards de dollars. L'opération représente un prix de contribution de WWE d'environ 106$ par action (avant tout dividende post-clôture). De plus, l'UFC et la WWE contribueront chacune en espèces à la nouvelle société afin qu'elle détienne environ 150 millions de dollars. À la clôture, Endeavour a l'intention de balayer tous les excédents de trésorerie de l'UFC, et les actionnaires de la nouvelle société (autres qu'Endeavour) devraient recevoir un dividende après la clôture.

Selon les termes de la transaction, les actionnaires existants de la WWE transféreront tous leurs titres existants dans la nouvelle entité qui sera la société mère de l'UFC et de la WWE ("NewCo" jusqu'à ce qu'elle soit nommée à une date ultérieure). L'entité nouvelle a l'intention de s'inscrire sur le NYSE sous le symbole "TKO" (!). La cotation de NewCo élargira la base collective d'investisseurs pour permettre une large participation de marché à travers Endeavour et NewCo.

La transaction a été approuvée à l'unanimité par le comité exécutif du conseil d'administration d'Endeavour et par le conseil d'administration de la WWE. La transaction est assujettie à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires requises. Elle devrait être finalisée au second semestre 2023. Le titre Endeavour progresse légèrement avant bourse à Wall Street, mais celui de WWE est donc sanctionné.