Workday, en pointe dans l'IA à Wall Street

(Boursier.com) — Workday , le spécialiste américain des applications cloud de RH et finance, prenait plus de 3% après bourse hier soir à Wall Street. Le groupe a en effet dépassé les anticipations de marché pour le deuxième trimestre, affichant sur la période des revenus de 1,79 milliard de dollars en croissance de 16% en glissement annuel et des revenus d'abonnements de 1,62 milliard en augmentation de 19%. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,43$, contre 1,25$ de consensus et 83 cents un an plus tôt. Le consensus de revenus est lui aussi dépassé d'environ 1%. Le groupe a aussi annoncé sa stratégie dans l'IA générative. Le groupe a dépassé les 65 millions d'utilisateurs désormais. Le backlog de revenus d'abonnement sur 24 mois atteint 10,27 milliards de dollars, en hausse de 23% d'une année sur l'autre, tandis que le backlog total des revenus d'abonnements se monte à 17,85 milliards de dollars, en hausse de 33%.

"Workday a réalisé un autre trimestre solide, grâce à l'attention constante que nous accordons aux employés, aux clients et à l'innovation, y compris notre leadership en matière d'IA et de ML", a déclaré Aneel Bhusri, cofondateur, co-DG et président du conseil de Workday. "La dynamique se poursuit avec plus de 3.000 clients partageant leurs données avec nos modèles ML, plus de 50 millions d'inférences ML traitées par jour et plusieurs capacités d'IA générative en développement, dont plusieurs que nous prévoyons de dévoiler le mois prochain lors de 'Workday Rising'. Nous pensons que cette dynamique va continuer à s'accentuer à mesure que de plus en plus d'entreprises considèrent Workday comme leur partenaire de confiance dans la mise en oeuvre responsable de l'IA et du ML" (machine learning).