Wizz Air veut créer une nouvelle compagnie à Malte

Wizz Air poursuit son expansion. La compagnie aérienne européenne à bas coûts va déposer une demande pour que sa filiale maltaise obtienne un certificat de transporteur aérien auprès de l'EASA et une licence d'exploitation auprès de de l'aviation civile de Malte. L'objectif est que Wizz Air Malta commence ses opérations en octobre 2022 avec des avions immatriculés à Malte.

(Boursier.com) — Le directeur général de Wizz Air, József Váradi, a déclaré : "nous sommes ravis d'annoncer notre intention d'établir une nouvelle filiale aérienne à Malte. Wizz Air évalue constamment la structure de ses activités et explore des options pour établir de nouveaux AOC et bases en Europe et au-delà. . La création réussie de Wizz Air Malta plus tard cette année contribuera à renforcer notre position solide et à soutenir nos plans d'expansion en Europe. Nous sommes impatients de travailler avec l'EASA et la CAA maltaise pour faire avancer cette candidature".