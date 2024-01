Wizz Air : sous pression après les résultats

(Boursier.com) — Wizz Air perd 4,5% à Londres après avoir fait état de résultats décevants alors que le transporteur à bas coûts est pénalisé par le conflit au Moyen-Orient et les problèmes de moteurs ayant touché certains de ses Airbus. La compagnie basée en Hongrie a essuyé une perte nette de 105,4 millions d'euros sur son troisième trimestre fiscal, contre 33,5 millions d'euros de bénéfice pour la même période de l'année dernière, pour un chiffre d'affaires de 1,06 MdE (+16,8%), inférieur aux attentes des analystes. L'EBITDA est ressorti à 18,7 ME contre -2,8 ME un an plus tôt alors que le trafic a bondi de 22,1% à 15,1 millions de passagers. Wizz Air anticipe des capacités stables au cours du premier semestre de son exercice 2025 alors qu'elle a été contrainte d'immobiliser au sol un nombre important de ses Airbus au cours de l'exercice se terminant en mars en raison des inspections obligatoires sur des moteurs Pratt & Whitney.

La compagnie aérienne a annoncé qu'elle reprendrait certains vols vers Tel-Aviv à partir de mars après avoir suspendu ses opérations vers Israël après le début de la guerre en octobre. Le transporteur a précisé que sa performance financière au troisième trimestre avait été "sensiblement affectée par la suspension et la réallocation de la capacité israélienne". Il a néanmoins réitéré ses attentes concernant le bénéfice net 2024 (350 à 400 ME), qui sont soutenues par une activité positive au début du quatrième trimestre, une capacité réduite au cours de la même période et une compensation des OEM pour les avions cloués au sol. "Sur la base de notre évaluation de l'impact global des inspections obligatoires des moteurs, nous sommes convaincus que nos plans de croissance à long terme visant à exploiter une flotte de 500 avions d'ici la fin de la décennie ne seront pas affectés", a souligné József Váradi, CEO.