Wizz Air : mise beaucoup sur Gatwick à Londres

Crédit photo © Reuters

[GB:jE00BN574F90:0][GB:jE00BN574F90:0]Wizz Air[:GB] voit grand à Londres. La compagnie à bas coûts basée à Budapest compte bien tirer profit de la crise et de la marche arrière enclenchée par plusieurs de ses concurrents pour poursuivre son expansion en Europe occidentale. A Gatwick, le transporteur aura son premier avion basé sur la plateforme londonienne au mois d'octobre. Il espère en avoir 19 de plus d'ici un an. Une opération qui pourrait permettre le recrutement de plusieurs milliers de personnes, selon Jozsef Varadisaid.

(Boursier.com) — Dans un entretien accordé à 'Bloomberg', le directeur général de Wizz Air a souligné que son plan était néanmoins contrarié par la suspension, pendant la pandémie, des règles qui obligent généralement les compagnies en place à renoncer à leurs créneaux l'année suivante si elles n'en utilisent pas 80% : "si les compagnies aériennes ne sont pas en mesure d'exploiter les créneaux, ils devraient être remis dans un pool afin que les transporteurs puissent y accéder, apporter des revenus et contribuer à l'économie locale". Le dirigeant fait ainsi pression sur les régulateurs pour que cette mesure prenne rapidement fin.

La Commission européenne a récemment déclaré que cette décision temporaire vise à protéger l'industrie tout en supprimant la nécessité pour les compagnies aériennes de faire voler des avions vides simplement pour conserver leurs droits de vol.

La troisième compagnie européenne à bas prix, derrière Ryanair et easyJet, est déjà présente dans la capitale britannique puisqu'elle base actuellement 10 de ses avions à Luton, dans le Nord de Londres.