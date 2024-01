Wizz Air demande une amélioration du contrôle qualité des avions

(Boursier.com) — La nouvelle 'affaire' Boeing continue logiquement à faire beaucoup de bruit, notamment dans le secteur aéronautique. Pour le patron de Wizz Air Holdings, l'industrie doit améliorer ses processus pour donner aux compagnies aériennes plus de certitude sur leurs opérations, dans un contexte de contraintes persistantes de la chaîne d'approvisionnement. "Airbus, Boeing et les motoristes doivent faire mieux en matière de contrôle qualité interne", a déclaré Jozsef Varadi, DG du transporteur à bas coûts dans une interview accordée à 'Bloomberg' depuis Abu Dhabi. "Je pense qu'ils devraient améliorer leurs processus, leur organisation. Ils devraient y consacrer davantage de ressources et de capacités".

J.Varadi a souligné que les problèmes du secteur ne s'arrêtent pas aux fabricants et que le contrôle réglementaire doit également être renforcé. Pendant trop longtemps, les organismes de surveillance et les fabricants ont coexisté dans ce qu'il a qualifié de relation "assez confortable". "On a presque l'impression que les fabricants se sont mariés avec les régulateurs", a indiqué le dirigeant. "Le régulateur doit jouer un rôle de surveillance approprié, il ne peut pas se marier avec ces personnes".

Wizz exploite une flotte entièrement composée d'Airbus et n'est donc pas affecté par l'immobilisation au sol du Boeing 737 Max 9. Une directive entrée en vigueur après qu'un avion d'Alaska Air eut été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence à Portland après qu'un grand panneau se soit détaché pendant le vol, laissant un trou béant dans la partie gauche du fuselage à 16.000 pieds (4.900 mètres).

Mais, la société hongroise n'est pas épargnée par certains problèmes touchant l'industrie. Elle fait en effet partie des compagnies aériennes les plus durement touchées par un défaut moteur sur ses Airbus A321neo. Cela l'a contraint à immobiliser 40 à 50 avions au cours de l'exercice financier se terminant en mars pour des raisons de maintenance hors cycle, a précisé J.Varadi.

Bien que la compagnie aérienne ait été " équitablement compensée " financièrement par le motoriste RTX Corp, le problème plus large de cycles d'inspection plus lents demeure. Cela est principalement entravé par l'approvisionnement en matériaux, où " l'industrie est en difficulté". "Du point de vue de la sécurité, je ne suis pas inquiet. D'un point de vue opérationnel, c'est pénible", a souligné le patron de Wizz Air.