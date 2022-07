Wiziboat : vise la rentabilité sur l'exercice 2023-2024

(Boursier.com) — Compte tenu de la modification de la date de clôture au 31 mars, l'exercice précédent était un exercice réduit de 3 mois (1er janvier au 31 mars 2021) rendant la comparaison non pertinente.

Le chiffre d'affaires de Wiziboat sur l'exercice ressort à 0,69 million d'euros composé de la vente de forfaits. Il est en croissance de +69% par rapport au dernier exercice de 12 mois couvrant l'année calendaire 2020. Cette performance est toutefois inférieure à l'objectif visé de 1 ME en raison du ralentissement des ventes de forfaits dans la 2e partie de l'exercice dans un contexte économique plus difficile et avant évolution des offres commerciales.

Le résultat net de la première application de location de courte durée de bateaux partagés en libre-service ressort à -0,45 ME intégrant un résultat exceptionnel de -0,13 ME lié aux frais d'admission sur le marché boursier.

La société n'a quasiment pas d'endettement financier. La trésorerie disponible ressortait à 0,01 ME au 31 mars. Elle a été renforcée par l'augmentation de capital de 0,325 ME réalisée en mai, qui permet à Wiziboat de poursuivre son développement.

Perspectives sur l'exercice 2022-2023

Wiziboat a démarré sa nouvelle saison avec ambition, conforté par la croissance du nombre de concessionnaires-partenaires qui a continué de croître grâce à un "bouche à oreille" très positif autour du succès de l'offre et du modèle économique gagnant-gagnant de Wiziboat.

Wiziboat est présent aujourd'hui dans 27 Wizibases (21 à fin avril 2021). Le nombre de forfait commercialisé auprès des clients est en hausse, supérieur à 800 fin juillet, comparé à un peu plus de 600 sur l'ensemble de l'exercice précédent, avec de plus un prix moyen unitaire à la hausse. Wiziboat vise donc un chiffre d'affaires de 1,5 ME sur l'exercice avec une perte opérationnelle limitée.

Les Wizibases ont étoffé le nombre de bateaux mis à disposition portant la flotte à 68 bateaux. Cette croissance commerciale prometteuse confirme l'attractivité de l'offre dans un contexte inflationniste peu favorable. Wiziboat poursuit ainsi son développement avec l'objectif d'atteindre le seuil de rentabilité sur l'exercice 2023-2024.