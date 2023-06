Wiziboat : Signature d'un protocole d'accord en vue de la prise de contrôle par le groupe Beneteau de la majorité du capital

(Boursier.com) — WIZIBOAT et le Groupe Beneteau par le biais de sa filiale BOATING SOLUTIONS, annoncent avoir signé un protocole d'accord exclusif en vue de la prise de contrôle de WIZIBOAT par BOATING SOLUTIONS à hauteur de 74%. Créé en 2017, WIZIBOAT a connu un développement rapide, freiné cependant sur les derniers mois par une insuffisance de moyens financiers.

Le chiffre d'affaires de la saison 2022-2023, est estimé 0,9 ME, en croissance de l'ordre de 30%, pour un résultat net estimé en perte sur l'exercice de l'ordre de -0,5 ME.

Ce rapprochement s'inscrit dans le cadre du développement de l'offre de BOATING SOLUTIONS, déjà présente dans le domaine des Boat Clubs, de la location, du Digital et du Financement.

MODALITÉS DE L'OPÉRATION ENVISAGÉE

Le protocole d'accord signé le 24 juin 2023 prévoit les opérations suivantes :

Acquisition par BOATING SOLUTIONS de 45,6% du capital actuel au prix de 1,641 euro par action auprès de Prodaly, entité détenue majoritairement par Monsieur Christian Constantin, actuel Président du Conseil d'Administration, qui démissionnera de sa fonction à l'issue de l'opération.

Augmentation de capital réservée à BOATING SOLUTIONS d'un montant de 1 ME, au prix de 1,641 euro par action.

Ces opérations seront réalisées uniquement si l'Assemblée Générale, qui aura lieu le 4 août 2023, approuve les résolutions autorisant l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à BOATING SOLUTIONS. Elle devra également ratifier la

composition du conseil d'administration de Wiziboat, répartie entre 2 sièges pour BOATING SOLUTIONS et 1 pour Pierre-Olivier Bidault Sire qui restera Directeur Général de WIZIBOAT.

Le cours de l'action WIZIBOAT a été suspendu et reprendra le 3 juillet 2023.