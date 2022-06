Wiziboat : placement privé à 9 euros l'action

(Boursier.com) — Wiziboat lance une d'augmentation de capital de 325,2 kE avec suppression du droit préférentiel de souscription. Cette levée de fonds est réservée à des investisseurs privés

Fort du succès de sa dernière saison de navigation, Wiziboat continue de récolter les fruits de sa notoriété croissante et de l'attraction de son offre auprès des concessionnaires nautiques. Le nombre de nouveaux concessionnaires-partenaires a continué de croître grâce à un " bouche à oreille " très positif autour du succès de l'offre et du modèle économique gagnant-gagnant de Wiziboat. Ce modèle leur permet notamment de développer des revenus complémentaires et pérennes. Wiziboat est ainsi présent dans 27 Wizibases (21 à fin avril 2021). Le nombre de forfaits actifs est de 611 au 1er juin 2022 (260 début avril 2021). Il s'inscrit toutefois en légère baisse par rapport à la fin de la saison 2021 en raison d'un contexte économique inflationniste difficile (augmentation du prix de carburant par exemple) qui pèse sur les budgets loisirs. Cela freine momentanément le recrutement et peut conduire certains clients à ne pas renouveler immédiatement leurs forfaits.

Dans ce contexte, le renforcement des capitaux propres s'avère nécessaire pour permettre à la société de disposer de ressources financières complémentaires afin de faire face à ses besoins en fonds de roulement qui sont en croissance dans la période actuelle de développement. Wiziboat va ainsi émettre 36.139 actions nouvelles, pour un montant de 325.251 euros dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Le nombre de ces nouvelles actions représente 7,2% du nombre actuel d'actions en circulation, portant le nombre total d'actions après émission à 536 139 actions.

Le prix de souscription a été fixé à 9 euros l'action, soit le même prix que celui retenu pour l'inscription sur le marché Euronext Access Paris en juin 2021.

Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur le marché Euronext Access sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR00140047H7 - MLWIZ).

Le règlement-livraison interviendra au plus tard le 10 juin.