Wiziboat ouvre une 22e Wizibase à La Londe-les-Maures

Crédit photo © Barnes

(Boursier.com) — Wiziboat , la première application de référence dans la location de courte durée de bateaux partagés en libre-service, annonce l'ouverture de sa 22e Wizibase à La Londe-les-Maures, à côté de Hyères.

Au démarrage de la 4è saison, en avril 2021, Wiziboat comptait plus de 260 abonnés. A fin juin 2021, Wiziboat comptabilise plus de 500 abonnés actifs, soit une croissance de plus de 90% en 3 mois. Fort de cette dynamique de croissance, les concessionnaires nautiques partenaires ont dû accroître les flottes de bateaux mises à disposition dans les Wizibases, notamment celles qui frôlaient les 100% de taux de remplissage à Annecy, Cannes, Beaulieu-sur-Mer, ou Évian-les-Bains. La flotte de la base de Cannes, la plus importante, est actuellement composée de 10 bateaux (3 en 2020).

Face à la croissance de la demande et de l'intérêt des concessionnaires nautiques pour l'offre Wiziboat, le Groupe envisage d'ouvrir une nouvelle Wizibase "super premium" à Marseille, composée de bateaux très haut de gamme afin de répondre à la demande d'une clientèle spécifique.

L'action Wiziboat est actuellement sur un cours de 9,5 euros.