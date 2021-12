Wiziboat ouvre 4 nouvelles bases

(Boursier.com) — Wiziboat poursuit son maillage des côtes françaises avec l'ouverture de 4 nouvelles Wizibases. L'entreprise annonce en effet l'ouverture prochaine d'une seconde Wizibase à Marseille (Bouches du Rhône) afin de répondre à la forte demande, renforçant encore sa présence sur la côte méditerranéenne. En parallèle, le Groupe accélère son développement sur la côte atlantique avec l'ouverture de trois nouvelles Wizibases au Havre (Seine Maritime) , à Carantec (Finistère) ainsi qu'à Biscarosse (Landes).

Wiziboat est ainsi présent maintenant dans 26 Wizibases (21 à fin avril 2021).

Les cinq nouvelles Wizibases complètent la liste de celles proposant une navigation toute l'année, en ligne avec l'élargissement de l'offre annoncé début septembre. Wiziboat propose depuis cette année une offre d'abonnement annuel et non plus uniquement saisonnier (saison d'avril à octobre) pour tous ceux qui veulent naviguer toute l'année.

Dans cette même dynamique, Wiziboat continue d'affiner son offre commerciale pour répondre aux attentes de ses abonnés et a mis en place, depuis le 1er novembre, une nouvelle offre d'abonnements, Summer Smart, So Smart et Multibases.

Chacun de ces abonnements permet d'avoir accès à l'ensemble de la flotte de bateaux de catégorie égale ou inférieure, 3 catégories de bateaux étant disponibles lors de la souscription à l'abonnement.