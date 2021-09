Wiziboat : le succès commercial est au rendez-vous

(Boursier.com) — L 'application de location de courte durée de bateaux partagés en libre-service Wiziboat revendique désormais près de 650 abonnés actifs, en progression de +150% par rapport au lancement de la saison 2021 début avril et parfaitement en phase avec l'objectif de 750 abonnés à fin mars 2022.

Wiziboat indique recueillir les fruits d'une notoriété croissante et du succès de son offre auprès de nouveaux concessionnaires, illustré notamment par l'essor rapide de la 22ème Wizibase ouverte à La Londe-les-Maures proche de Hyères en juillet dernier et qui affiche déjà un taux de remplissage de 100%. La société enregistre une forte hausse du nombre moyen de sorties par abonné sur cette période estivale qui ressort à 21 (contre 11 en 2020) et un taux de renouvellement exceptionnel des abonnements (96,5% sur un an glissant) qui permettent d'afficher un taux de satisfaction clients toujours supérieur à 95% dans l'ensemble des Wizibases.

Fort de ce succès, Wiziboat élargit son offre en proposant d'étendre son abonnement saisonnier (saison d'avril à octobre) à un abonnement annuel. L'offre de bateaux, aujourd'hui focalisée sur des bateaux moteurs orientés loisirs, va être étendue à la location de bateaux de pêche-promenade et de voiliers dès le mois d'octobre sur la Wizibase historique de Cannes et devrait être progressivement étendue aux autres Wizibases.