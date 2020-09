Witbe : une nouvelle identité visuelle

(Boursier.com) — Witbe donne une nouvelle jeunesse à son identité visuelle. A l'initiative de la nouvelle équipe marketing, cette refonte de l'identité visuelle est une évolution nécessaire de l'image de Witbe, afin de mieux correspondre à la dynamique actuelle de l'entreprise. Sans tirer un trait sur le passé, ce nouveau logo prend appui sur l'expérience de l'existant, pour réunir sérieux et sobriété, tout en s'inscrivant dans une nouvelle modernité , explique l'équipe Witbe.

Plus épuré et efficace, ce nouveau logo traduit le dynamisme et l'esprit innovant des équipes Witbe.

Cette nouvelle identité visuelle s'applique en premier lieu au site internet de l'entreprise. Plus fonctionnel et didactique, le nouveau site www.witbe.net offre une vision claire et précise sur les différentes offres Witbe, afin de continuer à révolutionner la façon de mesurer et contrôler la qualité des services numériques. Ce site innove sur la façon de présenter les produits tout en regroupant de multiples articles pédagogiques pour mieux faire comprendre la nécessité de la technologie Witbe dans un monde centré sur l'utilisateur final. Cette nouvelle identité sera également au coeur des produits qui seront annoncés dans les prochaines semaines.