Witbe : une bonne marge nette en 2021

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2021, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 19,1 millions d'euros, en croissance dynamique, exclusivement organique, de +33% (+33% à taux de change constants), renouant avec son niveau d'activité établi avant la pandémie.

La marge brute s'est maintenue à un niveau élevé de 86,5%, stable par rapport à 2021 et non impactée par l'évolution du modèle de vente. Tout au long de l'année 2021, Witbe a recueilli le plein effet des mesures d'optimisation de la structure de coûts et d'agilité de l'organisation initiées dans le cadre de l'opération ORION, mise en oeuvre en 2020. La forte croissance de l'activité (+33%) et la parfaite maîtrise des charges d'exploitation (+8%) ont conduit à l'enregistrement d'un Ebitda annuel de 4,2 ME, en progression de +4 ME sur l'exercice. La marge d'Ebitda annuel s'établit au niveau record de 21,8% du chiffre d'affaires.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, en hausse de +21% reflétant la politique d'investissement R&D de Witbe, le résultat d'exploitation ressort à 1,89 ME, en amélioration de +3,6 ME.

Le résultat net ressort à 2,1 ME, extériorisant une marge nette élevée de 11,5%.

Situation bilancielle

La structure financière de Witbe s'est encore renforcée au cours de l'exercice. Witbe a dégagé un cash-flow d'exploitation de +4,6 ME au cours de l'exercice 2021, doublé par rapport à 2020 (2,2 ME). Les flux d'investissements se sont élevés à -4 ME, en augmentation de 1,3 ME d'une année sur l'autre (-2,7 ME en 2020). Les flux de financement sont négatifs à hauteur de -0,7 ME, témoignant du désendettement financier sur la période (1,0 ME de remboursements d'emprunts et 0,4 ME d'émission de nouveaux emprunts).

Au 31 décembre 2021, la trésorerie disponible s'élevait à 2,7 ME pour des dettes financières ramenées à 4,3 ME. Elles sont constituées pour 3,9 ME de prêts garantis (3,5 ME de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) en France et 0,4 ME au titre du Paycheck Protection Program (PPP) aux Etats-Unis). Postérieurement à la clôture de l'exercice, compte tenu des efforts de la société pour le maintien de l'emploi pendant la crise sanitaire, ce prêt au titre du PPP garanti par l'Etat fédéral américain de 0,4 ME a été complétement annulé et converti en subventions publiques en mars 2022, conduisant à une réduction des dettes financières d'un montant équivalent.

A fin 2021, l'endettement financier net était donc ramené à 1,6 ME, (2,3 ME un an plus tôt). Il convient de souligner l'importance des créances clients qui s'élevaient à 8,1 ME à fin 2021, sous l'effet de la saisonnalité et de la forte croissance en fin d'exercice, et qui sont venues renforcer la trésorerie post-clôture dans les premières semaines de l'année 2022.

Solide démarrage d'exercice 2022

Surfant sur le succès de la WitboxOne commercialisée début 2021, Witbe a annoncé début 2022 le lancement de deux nouveaux modèles de Witbox, la Witbox+ et la WitboxNet afin d'offrir la solution de test et de monitoring vidéo la plus complète et évolutive du marché aux opérateurs de services et fournisseurs de services vidéo OTT (Over-The-Top). Quelques semaines après sa commercialisation, la Witbox+, associée à la toute dernière version du logiciel Remote Eye Controller (REC), a fait l'objet d'un contrat record d'un montant de plus de 4 ME à livrer au 1er semestre 2022 auprès d'un câblo-opérateur américain de premier plan afin de superviser l'ensemble de ses services vidéo (télévision, service VOD, retransmissions d'événements live, etc.).

Au-delà de ce contrat, Witbe entend poursuivre en 2022 sa croissance outre-Atlantique, et notamment sur la côte ouest américaine, où le potentiel de développement de la gamme Witbox, de l'offre Witbe Cloud et de Smartgate, portail d'analyse des KPIs (indicateurs clés de performance), est majeur.

Les tensions sur les composants demeurent importantes sur les premiers mois 2022. Le groupe a beaucoup travaillé pour sécuriser ses chaînes d'approvisionnement en Asie et en Europe permettant jusqu'à présent de livrer ses clients dans les délais impartis et sans impact sur les niveaux de marge brute.

L'année 2022 est parfaitement engagée avec, à fin mars 2022, 11,6 ME de chiffre d'affaires réalisé ou à comptabiliser sur 2022, représentant plus de 60% de l'activité du dernier exercice.