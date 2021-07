Witbe : un solide 1er semestre

Witbe : un solide 1er semestre









Crédit photo © Witbe

(Boursier.com) — A l'issue du 1er semestre de son exercice 2021, Witbe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 7,7 millions d'euros, en croissance soutenue de +13% (+15% à taux de change constants). Cette performance semestrielle est particulièrement satisfaisante car l'activité était demeurée soutenue au cours de la première moitié de l'exercice 2020 (+26% de croissance au 1er semestre 2020).

Dans le sillage du début de l'exercice, l'évolution du modèle de vente de Witbe s'est accélérée au cours du semestre, avec un chiffre d'affaires issu des différentes offres Cloud de Witbe extrêmement soutenu, en triplement par rapport au1er semestre 2020. Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires récurrent, incluant la maintenance et les abonnements au Cloud, a ainsi augmenté de +21%, totalisant 34% du chiffre d'affaires total de Witbe.

En outre, lancée en début d'année 2021, la Witbox, le plus petit robot de contrôle à distance et de tests automatisés pour les set-top-box (STB) et autres services vidéo Over-The-Top (OTT), rencontre d'ores et déjà un beau succès commercial.

Perspectives

Pour 2021, Witbe s'était fixé comme objectifs de continuer le développement de ses trois produits phare : Smartgate (le nouveau portail d'analyse des KPIs), Witbox (le tout nouveau robot Witbe) et Witbe Cloud OnDemand (nouvelle offre cloud Monitoring de Witbe). Les succès commerciaux remportés grâce à ces 3 produits valident la stratégie du groupe et le conforte dans cette direction.

Le groupe va ainsi continuer à industrialiser ses produits, afin de répondre toujours mieux aux challenges proposés par ses clients en concevant de nouveaux " use cases " dans Smartgate, en déployant de nouveaux devices sur le Cloud OnDemand et en développant la gamme Witbox.