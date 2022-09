Witbe : un résultat à l'équilibre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Witbe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 9,4 ME, en progression de +23%. À taux de change constants, la croissance organique semestrielle s'est établie à +18%.

L'EBITDA semestriel s'est élevé à 1,3 ME, en progression de +43% par rapport au 1er semestre 2021. La marge d'EBITDA semestriel s'établit à 13,7%, contre 11,8% un an plus tôt, établissant un nouveau record pour un premier semestre.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation et le résultat net semestriel sont à l'équilibre