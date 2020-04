Witbe : un profit de 0,7 ME au titre de l'année 2019

(Boursier.com) — À l'issue de son exercice 2019, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 19,1 ME, en légère progression par rapport à 2018.

Le résultat d'exploitation s'élève à 1 ME à comparer à une perte opérationnelle de -1 ME en 2018.

Le résultat net part du groupe est positif à 0,7 ME, contre une perte nette de -0,8 ME l'exercice précédent, représentant une marge nette de 3,5%.

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres s'élevaient à 5,7 ME et l'endettement financier net a été ramené à 1,8 ME contre 2,7 ME un an plus tôt.