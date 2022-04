Witbe signe 'un contrat historique'

(Boursier.com) — Witbe , le leader de la supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur, annonce la signature d'un contrat historique "auprès de l'un des plus gros câblo-opérateurs américains". Ce nouveau contrat va permettre à cet opérateur d'utiliser les dernières technologies Witbe, incluant la toute nouvelle Witbox+ et la dernière version du Remote Eye Controller, et ainsi de bénéficier du monitoring de services vidéo pro-actif le plus avancé du marché.

Ce contrat, d'un montant supérieur à 4 ME (le plus important jamais signé par Witbe), va permettre à la société de déployer plusieurs centaines de Witbox+ pour le compte de ce client historique d'ici la fin du 1er semestre 2022. Ces robots, répartis sur l'ensemble du territoire américain et connectés à de véritables équipements de test (des Set-Top Boxes client, mais aussi des iPhone, Android, et navigateurs Web), superviseront l'ensemble des services vidéo de ce câblo-opérateur (télévision, service VOD, retransmissions d'événements live, etc.). Les capacités uniques 4K et RF4CE des Witbox+ permettront de tester les dernières fonctionnalités des Set-Top Boxes et de déployer ainsi une offre de monitoring résolument tournée vers l'avenir des services vidéo. Le nouveau 'form factor' de la Witbox+ et sa faible consommation électrique, étaient également clé dans le choix de cet opérateur, lui permettant d'avoir un monitoring de meilleure qualité, tout en améliorant son empreinte écologique.

Au-delà des tests automatisés, ce déploiement sera également utilisé par des centaines de techniciens dans les centres d'opérations de ce câblo-opérateur pour prendre le contrôle à distance de n'importe quel device de test connecté à une Witbox+. Grâce à la toute dernière version du logiciel REC (Remote Eye Controller), ces utilisateurs pourront ainsi voir et utiliser leurs services comme n'importe quel client final, n'importe où aux États-Unis, avec une perception réelle de l'image et du son, leur permettant de comprendre aisément d'où vient un problème, et réduisant ainsi drastiquement le temps de résolution d'une panne. Ce nouveau REC a été développé en s'appuyant sur les derniers standards et technologies du Web et permet ainsi une utilisation en mobilité, sur n'importe quel navigateur web, et pour la première fois sur smartphone et tablette, toujours à portée de main en cas de besoin. Le REC reste également disponible sur ordinateur, à travers Workbench, comme depuis son origine.