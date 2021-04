Witbe : rebond confirmé après les résultats

(Boursier.com) — Witbe reste entouré en ce début de semaine avec un titre qui grimpe encore de 6,2% à 8,4 euros après un bond de plus de 12% vendredi. Malgré un chiffre d'affaires en baisse de 24% l'an passé, la société est parvenue à afficher un EBITDA positif de 0,14 ME grâce à des économies annuelles chiffrées à environ 2 ME. Autre bonne nouvelle, le groupe a renoué avec une forte dynamique commerciale au premier trimestre avec des revenus de 3,1 ME, en croissance de 32%, marquant le 1er trimestre le plus élevé de l'histoire de la société.

Ce rebond de l'activité rassure Euroland concernant la dynamique commerciale après la contre-performance de la fin 2020. Le broker retient aussi les efforts menés par le groupe pour optimiser sa structure de coûts et le rendre plus agile. Witbe devrait ainsi reprendre le chemin d'une croissance rentable sur les prochains exercices... De quoi repasser à l''achat' sur la valeur avec une cible remontée de 8,2 à 11 euros.