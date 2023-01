Witbe : progression dynamique de l'activité

(Boursier.com) — En 2022, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé record de 26,1 ME, en progression dynamique de +36%. À taux de change constants, la croissance organique annuelle s'est établie à +29%.

Cette performance record est le fruit du succès de la gamme Witbox, étendue en début d'année 2022 avec la mise sur le marché de deux nouveaux modèles la Witbox+ et la WitboxNet, ainsi que de la poursuite du développement dynamique de l'offre Witbe Cloud sur l'ensemble des zones géographiques.

Malgré un contexte économique incertain en 2023, le groupe est confiant sur ses perspectives.

L'année débute bien, avec un chiffre d'affaires à comptabiliser sur l'exercice qui s'élève d'ores et déjà à 7,7 ME, chiffre arrêté au 23 janvier 2023, en progression de 20% par rapport aux 6,4 ME de l'année dernière à la même époque.