Witbe : premier semestre dynamique

(Boursier.com) — Witbe a réalisé un 1er semestre dynamique, avec un chiffre d'affaires consolidé de 6,8 ME, en croissance de +26% par rapport au 1er semestre 2019, malgré un environnement perturbé par la crise sanitaire.

Porté par la progression soutenue de la marge brute et la quasi-stabilité de la structure de coûts, l'EBITDA s'est élevé à -0,6 ME au 1er semestre, en forte amélioration de +1,2 ME par rapport au 1er semestre 2019.

Pour rappel, Witbe enregistre traditionnellement une perte d'EBITDA sur les 1ers semestres de ses exercices compte tenu de la saisonnalité de son activité.

Le résultat d'exploitation ressort à -1,6 ME sur la période contre -2,9 ME. Le résultat net s'établit à -1,6 ME contre -2,9 ME un an plus tôt.

Les capitaux propres sont de 4,1 ME à l'issue du semestre pour un endettement financier net ramené à 0,1 ME, contre 1,8 ME au 31 décembre 2019.

Au second semestre 2020, Witbe se fixe l'ambition de poursuivre sa stratégie de croissance rentable, malgré un environnement adverse, lié au Covid-19, particulièrement difficile à l'échelle mondiale.

Le second semestre sera également marqué par la poursuite de l'opération ORION. A partir d'un organisation opérationnelle bicéphale Etats-Unis/ EMEA, l'objectif est de développer les deux zones de manière autonome mais interdépendante, pour servir les clients au plus vite et au plus près, en s'appuyant sur une stratégie produits et marketing commune.