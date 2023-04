Witbe : nette baisse du résultat net

(Boursier.com) — En 2022, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26,1 ME, en progression soutenue de +36%. À taux de change constants, la croissance annuelle s'est établie à +29%.

L'EBITDA s'est élevé à 3 ME en 2022, à comparer à 4,2 ME en 2021 et 0,1 ME en 2020, représentant une marge d'EBITDA de 12,2%.

Le résultat net part du groupe ressort à 0,7 ME vs. 2,1 ME.

Witbe a dégagé un cash-flow d'exploitation de +5,3 ME en 2022, en progression de +15% par rapport à 2021.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie disponible s'élevait à 2,8 ME pour des dettes financières diminuées de -1 ME et ainsi ramenées à 3,3 ME.

Avec l'accélération de sa stratégie de déploiement de ses robots sur le marché mondial du monitoring de la qualité des services vidéo, Witbe se fixe de franchir une nouvelle étape de son développement, matérialisée par des objectifs financiers ambitieux, réaliser un chiffre d'affaires de 30 ME et un EBITDA de 5 ME.