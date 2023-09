Witbe : maintien des objectifs annuels

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,4 ME, en progression de +11% par rapport au 1er semestre 2022.

L'EBITDA s'est élevé à 0,4 ME vs. 1,2 ME.

Le résultat net part du groupe ressort à -1,3 ME alors qu'il était à l'équilibre sur le S1 2022.

Dans une année 2023 marquée par un environnement de marché plus difficile, Witbe poursuit sa stratégie de déploiement massif de ses robots sur le marché mondial du monitoring de la qualité des services vidéo.

En parallèle, la société réorganise ses services opérations, afin de produire de manière toujours plus rapide et industrielle et maximiser la satisfaction de ses clients.

Malgré un climat économique général délétère, la société se donne toujours pour objectifs financiers annuels de réaliser un chiffre d'affaires de 30 ME et un EBITDA de 5 ME...