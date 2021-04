Witbe : le résultat net s'établit à -2,8 ME

(Boursier.com) — À l'issue de l'exercice 2020, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 14,4 ME, en repli de -25% par rapport à 2019, dans un contexte de marché sans précédent.

L'exercice a été marqué par le fort ralentissement de l'activité sur les derniers mois de l'année, en particulier aux Etats-Unis qui ont pâti plus tardivement de la crise sanitaire, de ses conséquences économiques et du contexte politique. Au total, les ventes sur les deux derniers mois de l'année n'ont ainsi représenté que 28% de l'activité annuelle, contre 45% en moyenne les années précédentes.

Parallèlement, Witbe a accéléré en 2020 l'évolution de son modèle de vente, avec le basculement de plus en plus de clients sur ses offres Cloud. Le poids du chiffre d'affaires récurrent, incluant la maintenance et les abonnements Cloud, a ainsi augmenté de 9% sur l'année, pour représenter 31% de l'activité en 2020 (vs. 21% en 2019).

Tout en préservant ses actifs clés (capital humain et compétences), Witbe a oeuvré tout au long de l'année 2020 à optimiser sa structure de coûts, dans le cadre de l'opération ORION qui vise à adapter l'entreprise à son nouvel environnement économique et à la rendre encore plus agile et scalable.

Sur l'ensemble de l'exercice, les charges externes ont été réduites de 2 ME, soit une diminution de 37%, sous l'effet de l'automatisation des processus internes de l'entreprise, de l'optimisation des infrastructures Cloud, ainsi que de la baisse des déplacements et de l'arrêt des salons professionnels.

Le groupe a également quitté en juillet 2020 son siège social historique pour emménager au sein de son nouveau Centre des Opérations Techniques (Factory européenne et Data Center) à Nanterre. Les économies issues de ce déménagement ont commencé à produire leur plein effet à compter du 2nd semestre.

La hausse des charges de personnel a été contenue (+5%), avec des recrutements principalement dédiés à l'accompagnement des grands projets internationaux. L'effectif moyen de Witbe s'établit à 124 collaborateurs à fin 2020, contre 122 personnes à fin 2019.

Grâce à la réduction des charges d'exploitation, la marge d'EBITDA a nettement rebondi au 2nd semestre malgré l'impact de la crise sur l'activité en fin d'année, pour s'établir à 9,3%. Sur l'ensemble de l'exercice, Witbe a dégagé un EBITDA positif de 0,1 ME.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ressort à -1,8 ME sur l'exercice. Le résultat net s'établit à -2,8 ME.

En dépit de la crise, la situation financière de Witbe s'est renforcée en 2020.

Sous l'effet des actions d'optimisation du délai de règlement client en début d'exercice et des mesures prises dans le cadre de l'opération ORION, Witbe a dégagé un solide cash-flow d'exploitation de +2,2 ME en 2020.

Les flux d'investissements sont demeurés stables en 2020, à hauteur de -2,7 ME, dédiés principalement à la plateforme Cloud et aux innovations produits (Smartgate, algorithmes vidéos, etc.).

Les flux de financement se sont élevés à +3,5 ME, avec +3,9 ME d'émission de nouveaux emprunts, dont 3,5 ME au titre du Prêt Garanti par l'Etat (PGE), et -0,4 ME de remboursements d'emprunts.

Au final, la trésorerie a progressé de +3 ME sur l'exercice.

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres étaient de 3,5 ME et l'endettement financier net s'élevait à 2,3 ME.

Post clôture, la situation financière a continué de se renforcer sur les premiers mois de l'année. Au 14 avril 2021, la trésorerie disponible s'établissait à 4,1 ME, intégrant un financement reçu début avril de 458 KUSD (385 KE) aux Etats-Unis dans le cadre du Paycheck Protection Program (PPP), plan de soutien aux PME.

Perspectives 2021

Dans cette crise mondiale, Witbe est ressorti plus fort et mieux armé pour répondre aux nouvelles attentes de son marché. L'offre Cloud rencontre un succès important, dans une période où il était impératif pour les clients de continuer à monitorer et tester leurs solutions en dépit des restrictions sanitaires.

Afin de continuer à accompagner ces nouvelles méthodes de travail, Witbe propose depuis janvier 2021 une offre encore plus adaptée avec :

Smartgate, le nouveau portail d'analyse des KPIs (indicateurs clés de performance) ;

Witbox, le plus petit et le plus scalable des robots qui rencontre d'ores et déjà un vif succès ;

Witbe Cloud OnDemand, la nouvelle offre Cloud, particulièrement adaptée aux broadcasters et diffuseurs de contenus, permettant de louer des devices de tests (iPhone, Android, PS4, Xbox, PC, etc.) à l'heure.

En termes d'organisation et de contrôle de la structure de coûts, l'opération ORION se poursuit en 2021 à tous les niveaux de l'entreprise. Witbe met actuellement en place de nouveaux outils automatisés de gestion des ventes, de la proposition commerciale jusqu'à la facture.

Parallèlement, suite à l'installation de son nouveau data center européen à l'été 2020, la société continue l'optimisation de ses centres d'hébergement.

Rebond de l'activité au 1er trimestre : la reprise se dessine en 2021

Au 1er trimestre de son exercice 2021, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,1 MEUR, en forte croissance de +32%, marquant le 1er trimestre le plus élevé de l'histoire de la société.

Cette performance est d'autant plus satisfaisante que l'activité était demeurée soutenue au cours de la première moitié de l'année dernière (rappel : +26% de croissance au 1er semestre 2020).

Le chiffre d'affaires généré par les abonnements au Cloud a triplé au 1er trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2020, illustrant l'évolution du modèle de vente de Witbe. Au total, le chiffre d'affaires récurrent, incluant la maintenance et les abonnements au Cloud, a ainsi augmenté de +36% au 1er trimestre 2021.

Après le fort ralentissement aux Etats-Unis sur les derniers mois de l'année 2020, Witbe a enregistré un net rebond de son activité outre-Atlantique sur le début de l'exercice avec une croissance trimestrielle de +86%. La bonne dynamique du pipe commercial laisse présager une poursuite de cette croissance soutenue.

En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le début d'année s'inscrit en progression de +24% avec une nette reprise de l'activité au Royaume-Uni qui a enregistré ses premières commandes de Witbox, et de belles signatures aux Moyen-Orient.

Enfin l'Asie enregistre un chiffre d'affaires non significatif, cette zone demeurant toutefois mineure au regard du chiffre d'affaires global du groupe.