Witbe : lancement mondial de Witbe Cloud OnDemand

(Boursier.com) — Witbe , le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques, effectue le lancement mondial de la première plateforme cloud de monitoring Witbe composée de vrais devices disponibles à la demande : Witbe Cloud OnDemand. Cette nouvelle offre s'inscrit dans la stratégie cloud historique de Witbe et permet au groupe d'offrir une solution simple à ses clients qui ont des besoins ponctuels de devices de test : événements sportifs, lancements de films et de séries, spectacles musicaux, etc.

En lançant cette nouvelle offre, le groupe met à la disposition du marché des dizaines de devices parmi les plus utilisés sur tous les continents pour consommer du contenu numérique : navigateurs web, iPhone, Android, AppleTV, Chromecast, Roku, Playstation, Xbox et bien d'autres qui continueront d'être ajoutés au fil du temps. Cette offre permet d'utiliser de vrais devices, prêts à l'emploi à tout moment, que les clients Witbe peuvent réserver à l'avance, pour quelques heures ou quelques semaines, pour contrôler la qualité de leurs services et assets numériques.