Witbe lance deux nouveaux modèles de Witbox

(Boursier.com) — Witbe , le leader de la supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE), annonce le lancement de deux nouveaux modèles de Witbox : la Witbox+ et la WitboxNet.

Le design compact de la Witbox, désormais baptisée WitboxOne, sa facilité de déploiement de tests à distance et son évolutivité, ont fait de ce nouveau robot un véritable succès commercial en 2021. Le groupe s'est ainsi attaché à capitaliser sur ces fonctionnalités pour créer la Witbox+ et la WitboxNet, augmentant ainsi l'évolutivité de son offre, et les possibilités de tests sur encore plus de devices.

La Witbox+ se veut évolutive et scalable, afin de permettre aux ingénieurs de tests de connecter et de contrôler 8 fois plus de Set-Top Box 4K dans le même espace. En plus de ses capacités de monitoring, supportant les flux vidéo ultra haute définition (4K) et un son surround 5.1, la Witbox+ est aussi dotée de capacités de contrôle Bluetooth et RF4CE. La Witbox+ est ainsi capable de contrôler n'importe quel appareil vidéo grand public (Set-Top Box, Smart TV, iPhone, Android, Apple TV, Fire TV, Roku ou tout autre device OTT), pour effectuer une surveillance à distance, automatiser des séries de tests, et même exécuter des algorithmes de qualité vidéo et audio en temps réel sur tous les devices en simultané. Toutes ces fonctionnalités font de la Witbox+ le robot de tests automatisés le plus compact et le plus puissant du marché, et une véritable prouesse technique.