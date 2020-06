Witbe et Testronic signent un partenariat stratégique

Witbe et Testronic signent un partenariat stratégique









Crédit photo © Witbe

(Boursier.com) — Witbe, le leader de la Qualité d'Expérience (QoE) des services numériques, et Testronic, leader international dans l'assurance qualité (QA) pour les industries du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo, ont signé un partenariat stratégique afin de proposer des services de supervision et de tests automatisés aux fournisseurs et plateformes de services de streaming vidéo.

Witbe a développé une technologie basée sur des robots logiciels reproduisant les comportements des utilisateurs. Grâce à cette technologie, Testronic sera en mesure d'automatiser les tests d'assurance qualité de ses clients avec une infrastructure mondiale immédiatement disponible, permettant d'améliorer la qualité d'expérience de n'importe quel service numérique...