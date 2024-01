Witbe : des ventes annuelles en baisse

(Boursier.com) — À l'issue de l'exercice 2023, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires de 23,2 ME, en repli de -11% par rapport à l'exercice 2022 et à -9% à taux de change constants.

Retraité des ventes aux sous-traitants asiatiques de composants électroniques nécessaires à la fabrication des Witbox, le chiffre d'affaires 2023 s'est établi à 23 MEUR, en recul de -7% et de -5% à taux de change constants.

En 2023, le chiffre d'affaires réalisé en mode Cloud a crû de +60%, après une progression notable de +81% en 2022.

Au 31 décembre 2023, l'ARR, représentant la valeur annuelle récurrente des contrats Cloud signés, s'établissait à 4,3 ME vs. 4,1 ME au 31 décembre 2022.

Au regard du niveau d'activité 2023 et de la marge brute associée, Witbe vise désormais un EBITDA et une marge d'EBITDA en progression sur l'ensemble de l'exercice.

Il convient de noter que cet EBITDA intégrera des charges à caractère ponctuel liées à l'arrêt total des activités de monitoring IT finalisé en 2023...

Witbe aborde 2024 avec de bonnes perspectives. La société se fixe de poursuivre l'évolution de son modèle de vente, avec une progression toujours dynamique des ventes d'abonnement dans le Cloud, et de renouer avec une croissance soutenue de son activité, notamment outre-Atlantique au fur et à mesure du redémarrage économique sur la zone.

Ce retour à une croissance dynamique devrait contribuer à l'amélioration de la rentabilité en 2024...